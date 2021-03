Fascinujúci život a cesty do Izraela... s Bohom

„Nemáš vieru, nemáš nič.“ Taký bol životný odkaz mnohých našich starých rodičov, ktorí nás viedli k Bohu. Navštíviť Jeruzalem,modliť sa v Božom hrobe, posilniť si vieru bolo blahodárne.

bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme (Lenka Bašnáková)

„Nemáš vieru, nemáš nič.“ Taký bol životný odkaz mnohých našich starých rodičov, ktorí nás viedli k Bohu. Mnohí ľudia chodenie do kostola majú vyslovene iba ako ,,chodenie do kostola“. Sama som nebola lepšia, ale prosila som o silnejšiu vieru. Zistila som, že viera je hlavne aj o vzťahu s Bohom. Dlho si prajem veriť tak veľmi, ako veria sestry Matky Terezy, u ktorých som dobrovoľníčila po rôznych kútoch sveta. Ja – slaboverec som bola vždy fascinovaná, akú silnú vieru musia mať, keď zanechajú všetko a slúžia v najťažšej reholi núdznym po celom svete. V Indii či Afrike mali často sestry svojich priaznivcov, ktorí pomáhali, pretože sestry nikdy nevnucovali svoju vieru, ale išli príkladom iným tým, ako slúžili biednym. To bol ich dôkaz viery a posolstvo Krista. Páčilo sa mi, ako Hinduisti či Moslimovia pomáhajú v rámci charity a spojili sa vždy s nami pre dobrú vec. Som vďačná, že také niečo zažívam aj vrámci nášho charitovania na Slovensku s kamarátmi, či kolegami. No človek sa vie aj dosť unaviť, a preto treba načerpať sily a rásť vo viere.

Svoju únavu a „reset“ som sa rozhodla pred 2 rokmi vyriešiť splnením si svojho sna navštíviť Jeruzalem, pozerať na Ježišov hrob a veriť, že tam precitnem, získam silnejšiu vieru a stanem sa lepším človekom. Vyšťavená z charitovania som si kúpila letenku do Izraela na 2 týždne s tým, že chcem mať od všetkých a od všetkého pokoj. Mala som vidinu seba v tichu v púšti a pri Ježišovom hrobe. Nemala som ubytko, ani plán. No Pán Boh sa postaral. Je to až neskutočné, aké veci sa mi dejú: zariadil mi ubytovanie u nóbl rodiny na Olivovej hore, odkiaľ som videla Jeruzalem ako na dlani. Zariadil mi 5-dňový výlet po Izraeli a 8-dňový pobyt v Jeruzaleme. Nízkorozpočtovo. Na vlastnej koži viem, že kto dáva, ten dostáva a ja som za to veľmi vďačná. Prvý deň ráno, keď som bola v Jeruzaleme, som povedala :“ Pane Bože, ja som taká unavená, že si nebudem sťahovať ani mapu Jeruzalema, či „gugliť“, kde som. Postaraj sa, prosím Ťa, nech uvidím a zažijem, čo si želáš. O takú hodinu aj dačo som sa ocitla v centre Jeruzalema. Ako idem, zrazu ma nejaký chlap zatiahne do obchodu s tým, že sa ma pýtal, čo robím dnes večer. Vravím mu, že sa budem modliť. On na to, že to celý večer? A ja že hej. Ani som netušila že to bude naozaj pravda... Zrazu som zazrela prejsť okolo mňa františkánskeho mnícha a pridala som sa k nemu s tým, že sa potrebujem dostať do Ježišovho hrobu a že ma posielajú bratia františkáni zo Slovenska. Mám super požehnanie. Vďaka charite poznám celkom dosť rehoľníkov a rehoľníčok a mám ich veľmi rada. Už konečne chápem a dozrela som k ich poznaniu, že život pre Boha je fascinujúci, no ťažký. No stojí to za to. Iný by ma veľmi nudil.

Brat františkán ma ochotne zaviedol pred baziliku Božieho hrobu. Vošla som dnu, poporezerala som si celý ten skvost, no čakala som vnútri pokoj, pokoru a úctu. Namiesto toho si to tam ľudia fotili ako japonskí turisti, rapotali tam a mnísi ich trpezlivo každých 5 či 7 minút upozorňovali hlasným pssst. Sinišu, správcu som poprosila, či by mi vedel povedať, kde sa dá modliť v pokoji a tichu. Neviem ani ako, isto vôla Najvyššieho, ako to v mojom živote býva, dostala som pozvanie prísť sa modliť od 21h do 5h rána v bazilike. Nechápala som. Taká pocta. No viem, že to je darček zhora. O takom som ani nesnívala. Pán Boh, áno spomínam ho často, vymyslí ešte lepší scenár, než si dokážeme vysnívať. Nikdy ma neprestáva udivovať a prekvapovať. Čo bude ďalej?

Večer, ako som popri starodávnych uličkách išla z Olivovej hory, som uvažovala, že sa vlastne ani neviem poriadne z duše pomodliť, a teda by bolo lepšie, keby som do do baziliky Božieho hrobu ani nešla. Otočila som sa a ako som kráčala preč, zastavilo mi auto. Šofér dal okienko dole a vraví mi: ,,Som Andžel a vezmem Ťa, kdekoľvek si budeš priať“. Pozrela som sa mu do očí. Som ako detektor, často viem podľa očí odhadnúť človeka, a vravím mu: „Mám pozvánku modliť sa v v Božom hrobe , nemáš problém ma tam zaviesť?“ On vraví: „Áno, zaveziem, ale rýchlo, lebo o 20.55h mnísi zatvárajú dvere a nik tam potom už nemôže vkročiť. Odporúčam Ti tam ísť dnes a neodkladať to, málokto má takú možnosť ako Ty. A to Ti vravím ako Moslim“. Andžel tiež poznal tú zámožnú moslimskú rodinu na Olivovej hore, ktorá pomáha kresťanom a u ktorej som bývala. Zistili sme, že svet je malý a ja som zase v dobrých rukách. Boh sa stará, stihla som to pred zatvorením len tak tak.

V bazilike Božieho hrobu bolo neopísateľne majestátne. Pri vstupe je miesto, kde položili mŕtveho Krista. Boli to zaujímavé pocity. Hlavou sa mi prehnali všetky moje hriechy a myšlienka. Na chvíľu som si pomyslela, že aj keby Ježiš neexistoval, dôkazov, Eucharistických zázrakov a kopu ďalších vecí tomu nenasvedčuje. Ďalší dôležitý fakt je odkaz lásky, ktorý pretrváva viac než 2 tisícročia a je nepolapiteľný. Nie je kresťan, ako kresťan. Viem, že ja sama nie som dokonalá, to je len Boh, no v bazilike som si uvedomila, ako veľmi Boh, ktorý sa stal človekom, vedel milovať, keď obetoval svoj život z lásky k nám, aby raz, keď budeme umierať, sme nešli do tmy a prázdnoty, ale k Bohu, k láske. Som rada, že na Slovensku poznám ľudí, z ktorých ide nekonečné dobro, pokoj a vďaka nim chápem slová: „Boh je živý.“

Sadla som si do ústrania od ďalších pár ľudí, ktorí mali to šťastie a milosť ako ja. Dozvedela som sa od nich, že čakali pol roka, či sa vôbec môžu 18ti modliť celú noc v bazilike. Mnohí boli misionári, modlitebníci, vyvolení z rôznych kútov sveta a medzi nimi ja? Prečo? V bazilike som videla časť skaly, ktorá praskla pri zemetrasení, ktoré nastalo po Kristovej smrti a bolo tam ďalej viac miestností, ktoré pripomínali nejakú časť zo života Krista. Niekto si myslí rôzne veci o veriacich, no mňa fascinuje, čo dokáže viera. Kto ju má, má všetko. Vidím to aj v dnešnej dobe. Takí, čo pravdivo a silno veria, nezúfajú, modlia sa a majú iskru dobra v očiach. Strach je veľmi silná nízka vibrácia, ktorá dáva dolu a ničí. Vidím, čo sa deje s ľudmi a smutno mi je, ako sa všetko momentálne vyvíja. No naspať k opisu toho unikátneho miesta. Pri Ježisovom hrobe som sa modlila najprv sama kúsok pred polnocou, a potom s dvomi poľskými mníškami. Mrzí ma, že ešte neverím tak, ako by som mala, pretože vzorom viery boli pre mna misionárky lásky Matky Terezy. Verím však, že to raz príde. O polnoci mali už v správe Ježišov hrob aramejskí mnísi a nie bratia františkáni, tak sme sa museli presunúť, keďže mali aj bohoslužbu. Tá úcta, sila, mocnosť, pozeranie sa hore na kupolu a majestnátnosť veľkolepej stavby. Moje slová nestačia opísať krásu a jedinečnosť toho miesta, no bolo mi dopriate urobiť pár záberov s božsky krásnymi lúčmi. Tak toto vie iba Boh. Pozrite sa na obrázok priložený k tomuto článku. Môžem povedať, že ponoriť do modlitby sa mi moc nešlo. Skôr som si prehrávala svoj život a prosila som o odpustenie, ďakovala za to, čo mi bolo dopriate a ďakovala som za dar viery a spominála na starenku, či ďalších, ktorí ma vždy povzbudzovali vo viere. Už som v živote prišla o veľa vecí, ale viera ma vždy podržala.

Samotu a pokoj som ešte zažila na Negevskej púšti, či pri Mŕtvom mori. To ticho, kľud bolo neopísateľné. Aké super je byť bez PC a dvoch telefónov a oddýchnuť si od práce. Cítila som sa ako vo vákuu istoty a pokoja. To vie urobiť iba Boh. Spoznala som fantastických, dobrosrdečných ľudí, ktorí sa podelili o jedlo, zdieľali so mnou chvíle, boli dobrosrdeční a prajní. Ďakujem za to, Izrael.

Verím, že ľudia cítia z druhých ich pravú podstatu, cítia, kto má s kým aké úmysly a zámery. Verím, že ľudia cítia dobrý zámer tohto článku napísať o dôležitosti viery a o tom, že napriek stratám, problémom, zúfalstve, je tu vždy Boh a ten kto silno verí, vie, že Boh má s ním plán. Je ťažké byť pokorný a prijať veci. No vnímam, ako viera ľuďom pomáha, pretože robím s rôznymi vzorkami obyvateľstva, vnímam a x-krát sa mi osvedčilo, že ten človek, čo mal v sebe nádej a pokoj je často ten, čo VERÍ. No poznám aj skvelých ateistov, ale to je menšie percento. Som si vedomá, že kresťanov si ľudia často predstavujú ako tých, čo majú ísť príkladom a mali by byť taký ako Kristus, no nie je tomu tak. Sama som mala také mylné predstavy. Verím však, že skutočný kresťan je aspoň zčasti ako Kristus v tom, že šíri dobro, verí v jeho lásku, odpustenie, vzkriesenie a život večný. Veď darmo, Ježišov hrob je prázdny a cez charitu a dobro ľudí viem, že Boh je živý a medzi nami. Ďakujem mnohým, ktorí pomáhajú spolu so mnou, že sú súčasťou niečoho nadčasového a robia to bez toho, aby sa hanbili za svoju vieru. Robia to pre Boha. Ďakujem, že ste stále iskierkami nádeje, viery a lásky v tejto tmavej dobe. Svet Vás potrebuje. Neprestávajte.

Pokoj a dobro všetkým (tak to vravia bratia františkáni)!

Fotokoláž z Izraela (Lenka Bašnáková)